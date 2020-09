Axel Kicillof, contra el gobierno de Mauricio Macri: “Pusieron ese ajuste UVA que se volvió impagable”

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, participó de un acto junto a Alberto Fernández en un acto celebrado en San Antonio de Areco con autoridades nacionales y provinciales. Allí, el mandatario bonaerense lanzó una crítica contra el gobierno de Mauricio Macri.

“Pusieron ese ajuste UVA que se volvió impagable. Tuviste que venir vos para poner las cosas en su lugar”, sostuvo Kicillof, dirigiéndose a Alberto Fernández. A su vez añadió: “Hoy, los créditos se ajustan por el salario de la gente, no por la timba de los poderosos”, dijo durante la entrega de viviendas Procrear.

Allí también estuvo presente la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, quien expresó que “la obra pública esta pesificada y tenemos la tarea de negociar en pesos porque la mano de obra es local y la mayoría de los materiales son nacionales”.

“No hay razón para negociar las viviendas en dólares. Debemos empezar a pensar el metro cuadrado en pesos y no en dólares”, agregó la funcionaria.

Luego de las críticas al Gobierno bonaerense por haber marginado a Tandil del fondo especial para el turismo, Axel Kicillof le reclamó a los intendentes opositores dejar de lado “el oportunismo”.

“Les pido por favor que sigamos trabajando en un año de pandemia y no un año electoral. Nosotros no lo hemos hecho y le pido a ustedes que no opten por el oportunismo. Están abiertos los teléfonos, no hace falta comunicarnos por los diarios”, expresó el gobernador durante una reunión virtual con los jefes comunales.

Comentarios

comentarios