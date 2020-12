Axel Kicillof habló sobre la causa dólar futuro y criticó a la Justicia: “Nos jodió a mi y a mi familia”

Axel Kicillof arremetió contra el funcionamiento del poder judicial durante el mandato de Mauricio Macri y cuestionó la causa “dólar futuro” por la cual posee embargados e inhibidos sus bienes.

“Hoy estoy inhibido y embargado. No puedo hacer movimiento de los bienes que tengo registrados en el país, no puedo venderlos sin autorización de un tribunal. Quiero decir que soy inocente, particularmente porque no sé ni de qué se me acusa”, remarcó Axel Kicillof en diálogo con canal 26.

Sostuvo que la causa de dólar futuro “es un invento” y que afectó mucho a su familia, “ningún jurista que conozco justifica esa causa y nunca me pude defender”.

El ex ministro de economía agregó que la operación fue llevada a cabo durante el gobierno de Macri y que si él fuera culpable “en ese caso también estaría complicado (Federico) Sturzenegger”.

Al igual que Amado Boudou durante la última semana, Axel Kicillof asegura que en la Argentina se utiliza a la justicia a conveniencia, “a eso llamo persecución judicial. A eso llamo usar la justicia para hacer política. Pasó y pasa en la Argentina y eso no puede pasar más”.

Manifestó que la Corte Suprema es también responsable por avalar a jueces como Claudio Bonadío, “que llevó adelante esta persecución”, y siguió en referencia a la vicepresidenta: “Las causas donde está más avanzado el proceso de Cristina son todas de Bonadío; y Bonadío no era un juez, sino un tipo que dijo que aplicaba el derecho penal creativo”.

Sobre el cierre del aeropuerto de El Palomar dijo: “Durante la época de Macri la política aerocomercial consistió en deteriorar mucho la posición de Aerolíneas en favor de una política de negocios privados, no de cielos abiertos”. “Se la llamó la revolución de los aviones, pero se hizo una política muy desprolija porque tuvo que ver con intereses particulares”.

La causa “dólar futuro” en la cual están acusados tanto Cristina Kirchner como Axel Kicillof, se inició tras la denuncia de diputados del PRO quienes sostuvieron que entre agosto y noviembre de 2015 el Banco Central vendió contratos a un “dólar futuro” a $10,6 y $10,8 por unidad al sector privado para liquidar entre febrero y junio-julio de 2016; siendo que el dólar “blue” estaba a $16.

El fallecido juez Claudio Bonadío determinó que el Banco Central reportó quebrantos para su patrimonio por más de 77 mil millones de pesos. En mayo de 2017 la causa se elevó a juicio oral, avalada por la Cámara Federal, pero la defensa reclamó un nuevo peritaje en 2019.

Este concluyó el pasado mes de agosto y se estableció que los balances del BCRA de 2015 y 2016, “arrojaron ganancias por $147.116.885.000 y $67.448.520.000”. Tras esto la defensa pidió el sobreseimiento de la actual vicepresidenta y el gobernador de Buenos Aires.

