Axel Kicillof: “Porque Vidal discontinuó una obra, yo no la iba a dejar de garpe”

Durante la mañana del miércoles, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguró las refacciones en la Ruta 51. En su monólogo, apuntó contra la gestión de María Eugenia Vidal en el territorio asegurando que él no “iba a dejar de garpe” las obras.

El acto se realizó en Coronel Pringles, más específicamente en la rotonda de la Ruta 76, zona conocida como La Tacuarita. En el mismo participaron junto al mandatario Agustín Simone, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, y Lisandro Matzkin, intendente de Pringles. Las refacciones iniciaron durante la gestión y se frenaron en agosto del año pasado para retomarse en el corriente.

Se trata del ensanche y repavimentación de un tramo de la autovía que se realizó con fondos de Vialidad. Durante su monólogo, el gobernador destacó que la ruta “había quedado olvidada durante mucho tiempo y, esporádicamente, con motivo electoral, se iniciaban obras y después se discontinuaban”.

“Yo no iba a tomar las rutas por una cuestión partidaria y por haber sido obras del gobierno anterior las iba a discontinuar”, continuó en los primeros minutos de la inauguración. Y prosiguió: “Venimos de una etapa en la cual todo lo que era del gobierno anterior se paraba con tal de no tener que reconocer que estaba bien diseñado, bien planteado o era importante. Es la realidad y yo lo lamento. Pero no alcanza con lamentarlo, hay que revertirlo y yo me comprometí a hacerlo”.

Por último, Kicillof apuntó directamente contra Vidal en la segunda parte de su discurso: “No porque una obra la hubiera iniciado Vidal, la hubiera parado Vidal y la hubiera dejado endeudada Vidal, yo la iba a dejar de garpe como un monumento y decir: ‘ven esto, nunca se hizo o nunca se terminó‘. Tal vez servía políticamente, pero no servía para el bienestar y para la vida de los vecinos de la localidad y de la región”.

