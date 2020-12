Axel Kicillof propuso una cuarentena de 14 días antes de las fiestas para evitar los contagios

Por otra parte, el dirigente hizo mención al plan de vacunación que llevarán adelante en la Provincia. “Estamos previendo vacunar a 12 millones de personas durante seis meses. Ese es el objetivo. Desde el Ministerio de Salud (Daniel) Gollan y (Nicolás) Kreplak están armando un ejército de vacunadores. Implica un despliegue territorial enorme”, dijo. Y añadió: “El coronavirus nos cambió todos los planes. Hubo distintos diagnósticos sobre la provincia, cosas que no pasaron. Decía que se iba a sobrepasar la capacidad del sistema sanitario. No sucedió”.

