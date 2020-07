Axel Kicillof, sobre la cuarentena estricta en el AMBA: “No doblegué a Larreta”

En medio de la controversia entre la Ciudad y la Provincia por la reapertura de la cuarentena, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseguró que no existe grieta entre ambas administraciones y sentenció que no impuso su voluntad sobre la del jefe de Gobierno porteño para volver a una cuarentena más estricta en el AMBA.

