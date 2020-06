Baby Etchecopar aseguró que recibió amenazas y dio aviso a la policía

Baby mantiene un largo enfrentamiento con Eze Guazzora, un periodista que va a buscar a otros colegas con los que no acuerda en sus opiniones con un micrófono en la mano y una cámara encendida. Ese estilo le valió tantos elogios como críticas. Para los que lo apoyan, es un valiente. Para quienes no lo avalan, su método es violento.

“Mi abogado me dijo “vos no tenés que pedir perdón por nada, pero soy un caballero y ya le pedí disculpas y lo vuelvo a hacer” argumentó, para luego explicar que “cómo voy a desear que alguien tenga cáncer si es una enfermedad que mató a mi mujer y lo sufrió mi hijo“.

“Avisé a la policía con nombre y apellido de alguien que por supuesto va a ser denunciado” agregó el polémico conductor. “Por ahora, no quiero decir de quién se trata para no darle entidad a un inexistente” volvió a la carga Baby con su habitual tono frontal y virulento.

El nuevo coletazo se dio en las últimas horas, cuando Etchecopar contó que fue amenazado, y aunque dijo que tiene identificado al responsable del amedrentamiento prefirió no dar su nombre. “En estos momentos, me pidió mi abogado que lo diga, está trabajando la policía contra una amenaza que he recibido” contó en su programa.

