Baby Etchecopar culpó a Alberto Fernández por los contagios

Baby Etchecopar volvió a la pantalla de A24 tras haberse recuperado de la enfermedad por coronavirus, culpó a Alberto Fernández y al Gobierno Nacional por los contagios y se expresó con felicidad por los vecinos que impidieron el ingreso de Lázaro Báez a un country de Pilar luego de que haya recibido el beneficio de la prisión domiciliaria.

El conductor de televisión comenzó su programa, Basta Baby, hablando de manera breve sobre su experiencia con el Covid-19, para luego meterse de lleno en la coyuntura política argentina.

“La semana pasada, llegué a casa y mi mujer estaba con tos y fiebre. Me dijo ‘me voy a hisopar’. Uno le dio negativo, pero a lo largo del otro día le dio positivo. Me hisopé y me dio positivo, y de ese momento en adelante es raro. Se te juntan los planetas porque decís ‘me pegó a mi, que era el vivo, el banana’”, explicó Etchecopar.

“Me pegó, cuando todos pensamos que no nos pega, pero al de al lado sí. Me encerré en mi habitación por 11 días. Ahí hablás muchos con los médicos”, aseguró el periodista, que le agradeció al personal de salud que estuvo en contacto con él.

“No sentí nada, fui asintomático. Pero había que estar, había que cuidarse. Llegó el alta y pude volver a trabajar y ver a mis compañeros, lo mejor de este canal, quienes están detrás de cámaras”, expresó emocionado.

“Iba a hablar del coronavirus, pero la verdad es que ya me importa un carajo con las cosas que están pasando. Le aviso a toda la gente que no haga pulseadas con un gobierno infantil. No traten de ganarle a Alberto, porque sería una incoherencia más de él. Traten de ganarle al virus, cuídense”, sostuvo el presentador de televisión y radio.

“Hay que tener cuidado, usar barbijo y protegerse. El Estado no nos cuida. Nos tuvo 180 días en una cuarentena mentirosa”, aseguró Baby, que procedió a hacer una crítica con burlas hacia el ministro de Salud de la Nación.

“Ginés González García, que cuando se sienta parece que un botón le va a volar la cabeza a algún periodista que le pregunte si hay suficientes hisopados… es realmente una porquería”, lanzó la figura de A24 y Radio Rivadavia.

“Hay que cuidarse desde uno. No salir a tomar una cerveza todos los días, sentarse en la misma mesa, escupirnos en la cara. Uno se contagia y se muere”, afirmó el paciente recuperado.

“Después lo escucho al Tío Alberto decir que la culpa la tiene la marcha del 17 de agosto. A él lo tiene obsesionado. No, la culpa la tiene usted, Alberto. Porque si usted, Alberto, no hace cagadas, nosotros no tenemos que salir a la calle”, expresó Etchecopar con respecto a la manifestación opositora a la que asistió.

“Una de las cagadas es querer cambiar la Justicia para que su jefa espiritual quede en libertad”, sostuvo Baby en su editorial, haciendo una clara alusión a Cristina Fernández de Kirchner, y le pidió al presidente de la Nación que “no provoque a la gente”.

“Nadie tiene ganas de salir a cagarse de frío con una banderita a pedir Justicia y a pedir por Argentina. No somos enemigos, Alberto. Somos cuidadanos. Sus amigos no son los K, usted gobierna para todos”, consignó el conductor de la señal de noticias.

Al referirse sobre la salida del empresario de prisión, Baby cuestionó a colegas de “un canal K”, aseguró estar emocionado y tildó a Báez de ser un “chorro y delincuente”.

“Me emocionó ver a las señoras sentadas adelante del auto de la policía que llevaba al delincuente. Los vecinos dijeron no”, expresó con alegría.

“Hay gente en ese country muy decente, que paga expensas, y que no quiere a Lázaro Báez ahí, que es el emblema de la corrupción argentina. Testaferro y socio de los delincuentes”, aseveró el periodista.

Etchecopar dijo que si a él le tocara ser vecino del empresario, tendría que contenerse “para no agarrarlo del cogote”, y bromeó asegurando que este tiene “más libertad que él” por la pulsera electrónica que le otorgaron.

“Estoy muy feliz porque creo que es el principio de una guerra en paz. Como no hay Justicia y los jueces, en su gran mayoría son cagones, y los que no lo son, Cristina los quiere sacar en el Senado, tenemos que empezar a golpear las cucharitas, no las cacerolas”, pidió el comunicador.

“Si cae Amado Boudou a un restaurant, empezamos clinc clinc hasta que se vaya. O nos vamos nosotros o se va él”, ejemplificó el conductor.

Luego de repasar algunas causas e investigaciones periodísticas, Baby Etchecopar dijo que los vecinos del country Ayres del Pilar “lo cagaron de orgullo”.

“Mi mujer me decía ‘rompieron el vidrio del camión’. ¿Y sabés cuántos policías, gendarmes y prefectura lastimaron ellos tirando piedras durante el gobierno de Mauricio Macri?”, continuó el presentador, para luego seguir cuestionando al jefe de Estado.

“Veo al Tío Alberto echándole la culpa a los rompecuarentena. Se terminaron los rompecuarentena. Los únicos que rompieron la cuarentena fueron usted y Ginés González García con un proyecto mediocre y berreta de salud, que hoy tiene 10 mil contagiados por día”, sostuvo el mediático.

“Iba a hablar del coronavirus. Pero el coronavirus es una enfermedad. Creo que la verdadera pandemia empieza con K, y el verdadero problema es convivir con ladrones, delincuentes, ladrones a la patria, y tomarse estas fechorías con un barniz de impunidad”, afirmó el periodista antikirchnerista.

“No sabía que el alta venía con ese regalo”, concluyó Baby, elogiando así una vez más a los vecinos que impidieron que Lázaro Báez ingrese al barrio privado, y declarando también que “se está armando una buena oposición en paz” para que “Alberto no mienta más“, y que incluso cuenta con “gente dispuesta a contagiarse el coronavirus para que no los lleven por delante en la Justicia“.

