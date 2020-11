Baby Etchecopar sospecha que le robaron por la vacuna rusa

Afirmando que no se debería “vivir con tanta violencia”, Baby acusó al gobierno de Alberto Fernández de “incentivar el odio”. “A dos días de que el presidente dijera que ‘el tema de la inseguridad es de los pobres, no de los ricos’, a vos y a mi nos toman como ricos porque laburamos todos los días. Incentivar ese odio también es malo“, le dijo la víctima del robo a Leuco.

“La verdad, la duda me la pusieron colegas, estuvimos hablando mucho de los antecedentes del laboratorio que va a traer la vacuna rusa. Me extraña que pasen estas cosas, y ya hace varios días que pasan tipos por la radio diciéndome ‘facho’ o ‘gorila’; no sé, es raro”, señaló Etchecopar.

“La duda surge, o me la hicieron surgir, yo no la tenía, porque hoy estuve hablando en la radio del laboratorio que hace la vacuna rusa. Es muy raro que pase”, consideró el conductor de A24 durante la tarde del jueves en diálogo con Alfredo Leuco para Radio Mitre.

