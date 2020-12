Bad Bunny debutará en cine con Brad Pitt

Con más de 3.300 millones de reproducciones, el mencionado segundo álbum solista de Bad Bunny, YHLQMDLG, lideró la lista de álbumes con mayor número de escuchas en Spotify a nivel global. After Hours, de The Weeknd; Hollywood’s Bleeding, de Post Malone; Fine Line, de Harry Styles; y Future Nostalgia, de Dua Lipa, completan los primeros cinco lugares. (Clarín)

