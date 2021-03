Bad Bunny mostró su lujosa colección de autos

Le sigue el Ferrari Testarrosa. La firma italiana es su favorita. Además lo utilizó en el videoclip Te gusté, que realizó junto a la cantante Jennifer Lopez. Pero no es el único Ferrari que tiene, ya que también cuenta con uno de carreras y aunque no se conoce el modelo exacto en varias notas dijo que había pagado 8 millones de euros por él.

A pesar de ser una de las reliquias más buscadas, para el cantante de reggaetón este modelo le dio dolores de cabeza porque no lo dejaba circular por Puerto Rico. “Jamás en mi vida imaginé que este cabrón carro iba a traer tanta polémica y le iban a tirar tantas fotos”, expresó el año pasado en una entrevista para el programa de YouTube, Molusco TV. “Todos mis amigos me piden que les deje tirar fotos porque es un Bugatti Chiron. Y yo digo: ¿Por qué? Sólo es un vehículo“, renegó.

No es la primera vez que los famosos intérpretes del reggaetón hacen pública la lujosa vida que llevan. Joyas, mansiones, fiestas y autos de alta gama se ven en sus redes sociales. Esta vez es el turno de Bad Bunny, que a pesar de confesar no ser amante del sector automotor, cuenta con una amplia colección de vehículos costosos.

