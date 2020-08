Bancos están cobrando intereses por encima de lo anunciado a quienes refinanciaron gastos con tarjeta

* Otra duda que surge, es ¿los intereses se aplican siempre sobre el saldo inicial y no sobre el saldo que va quedando a medida que se va cancelando capital? Por lo que se va viendo en la cuota 2, sería siempre sobre el saldo inicial, y el costo anual termina siendo mucho mayor que el 43%. Por ejemplo, sobre la deuda anterior de $41 mil, si se aplicaran intereses sobre saldo deudor, el monto total de intereses que se pagaría al terminar de cancelar el pasivo resultaría 33% menor al que se pagará si se calcula siempre sobre el saldo incial ($11.753 vs $18.562). Al final del pago se habría pagado de intereses el 28% más, mientras que al calcular cuotas fijas, se está pagando al final del periodo 43% más. Lo lógico es que los intereses se vayan reduciendo en la medida que la deuda se achica.

Algunos bancos indicaron que los $147 además de no incluir IVA sobre intereses, no se cobra sobre $1000 de cada cuota sino en cada cuota se cobran $147 sobre cada $1000 de la deuda inicial total, no sobre la deuda que va quedando.

