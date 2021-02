Barby Franco celebró el cumpleaños de Fernando Burlando junto a él

El abogado recibió el alta médica pero todavía se encuentra en recuperación. Este viernes la panelista no estuvo presente en LAM debido a que él se sentía mal. “Hubo una manifestación que también la agarró a Barby Franco cuando estaba viniendo para acá, pero también se volvió a la casa porque no se sentía bien Fernando Burlando“, aclaró Andrea Taboada.

