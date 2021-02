Barby Silenzi confirmó su separación definitiva de el Polaco

Por el momento, ninguna de las partes explicó los motivos de la ruptura aunque según dicen aquellos que los conocen bien, todo radicaría en los celos. Él no veía con buenos ojos la ‘buena onda’ de Barby con Francisco Delgado, su ex y padre de su hija Helena, así como ella tampoco habría estado muy feliz con el acercamiento del cantante con Valeria Aquino, mamá de su hija Alma.

Lo que llamó mucho la atención fue que el fin de semana, el Polaco dio un show y se mostró muy cerca de otra mujer. “Barby me dijo que vio las fotos porque se las mandó todo el mundo. Me dijo que podría haber esperado un poco más pero que de todas formas, ya estaba separada“, detalló Taboada.

You May Also Like