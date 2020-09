Barby Silenzi enfrentó los rumores de crisis y separación con el Polaco

La relación entre El Polaco y Barby Silenzi parecía estar cada vez mejor. Con la llegada de su pequeña Abril a principios de junio, la pareja se mostraba feliz y como una familia consolidada.

Sin embargo, Juariu, la detective en redes sociales, volvió a tomar el protagonismo 2.0 al revelar que la pareja habría decidido estar en casas separadas, mostrando que la modelo se encontraba en su domicilio, y no en el hogar que comparte con el cantante.

No obstante, todo empezó hace algunos días atrás, cuando la panelista de Bendita compartió en sus historias de Instagram una publicación de Valeria Aquino, la ex pareja de El Polaco, en donde, al responder preguntas de sus seguidores, explicó cuál es el vínculo actual de ella con Silenzi: “Le prometí a mi hija que no íbamos a hablar del tema, más cuando hay niños de por medio. Pero que no me la vuelvan a tocar o mato a cualquiera”.

Pero luego, Juariu descubrió que mientras el cantante de cumbia mostraba contenido de estar disfrutando la tarde con su hija Alma, fruto de su amor con Aquino, Barby Silenzi compartía fotos en su anterior departamento junto a su reciente bebé Abril.

Luego de estos llamativos posteos en redes, Paparazzi se comunicó con la bailarina y en exclusiva, Barby contó por qué estaban en sitios distintos: “No fui a ningún lado, tenemos mi departamento, que siempre tuve en capital, y la casa de Hudson de él entonces estamos viviendo como en los dos lados”

Además, la modelo habló sobre el nuevo trabajo de su pareja en MasterChef Celebrity y lo que eso conlleva con las distancias entre su hogar y el estudio de grabación: “Yo tenía un poco de ganas de salir. Estuve toda la cuarentena encerrada allá en Hudson, sin ver a mis amigas, sin ver a nadie, y me vine yo para acá. Aproveché, me junté con amigas, obviamente con todos los protocolos, y él estaba laburando y tiene a su nena Alma que justo vino y la tenía que ir a buscar”.

Para disipar los rumores de crisis, Barby se mostró triste por el tiempo que tuvieron que pasar distanciados: “Por eso no estuvo, fue un día y medio que estuvimos separados, pero porque yo me vine para acá y él tuvo que buscar a la nena”.

Y remarcando el amor que se tienen pareja, Silenzi concluyó con un tono de voz enamorada: “Pero fue esa boludes, que obviamente parece que nos separamos, pero no. Estamos mejor que nunca, nos amamos, somos muy muy felices. No se preocupen por nada porque no nos vamos a separar, nunca estuvo en nuestros los planes y somos bastante libres y nos encanta también así. Que cada uno tenga sus tiempos, yo también tenía muchas ganas de ver a mis amigas y creo que es algo normal”.

