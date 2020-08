Barcelona recupera a dos de sus figuras para el duelo ante Napoli

Entre los ausentes de renombre, Dembélé no llega por lesión , Arthur Melo se queda afuera porque su pase a Juventus ya está definido y se incorporó tarde a los entrenamientos, Sergio Busquets y Arturo Vidal se lo pierden por acumulación de amarillas, Samuel Umtiti está lesionado y Martin Braitwhaite no está inscripto para la Champions.

You May Also Like