Barcelona se ilusiona con tener a Neymar en 2021

La crisis económica generada por el coronavirus hace que el Barcelona tenga que reducir sus aspiraciones del mercado de pases y la gran inversión parece estar destinada a Lautaro Martínez, por quien tendrán que abonar -como máximo y si no logran negociar con los dirigentes de Inter- 111 millones. Eso hace imposible ir también por el “10” del PSG , teniendo en cuenta que los parisinos buscarán recuperar parte de lo invertido en él: no solo los 222 millones de la transferencia, sino los cerca de 40 millones de euros que cobra por año.

