Becas Progresar: vence el plazo de inscripción para acceder a montos de hasta $6900 mensuales

La inscripción se puede realizar a través de la página web de la Anses, en www.anses.gob.ar/progresar. El plan está dirigido a jóvenes argentinos nativos entre 18 y 24 años, por opción o residentes con una residencia legal en el país no inferior a cinco años previos a la solicitud; cuyos ingresos, incluyendo el grupo familiar, no superen los 3 salarios mínimos.

You May Also Like