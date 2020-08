Beirut, el día después: “Es como un terremoto y un tsunami”

“Aparte de eso es un país muy bonito con muchísimo potencial para el turismo. Pero no se organizan. Especialmente el Gobierno. Si esta no es la gota que derrama el vaso en el Líbano para que haya un cambio real en cuanto al manejo de sus políticas gubernamentales, no sé qué tendría que pasar realmente”, confió la escritora, que vive en Beirut desde principios de 2018.

Aguilar Calderón relató que “en los barrios muy cercanos al puerto no hay ni un solo edifico que no tenga daños” en referencia a Gemmayzeh y Mar Mikhael, en el este de Beirut, que usualmente es “una zona bastante poblada donde hay muchísima vida nocturna”.

