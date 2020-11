Ben Watkins, estrella MasterChef Junior, murió a los 14 años

Ben Watkins, quien compitió en MasterChef Junior y se convirtió en uno de los favoritos de los fanáticos, murió a los 14 años de edad. El joven cocinero falleció el lunes 14 de noviembre luego de una batalla contra el cáncer en el Hospital de Niños Lurie de Chicago, Estados Unidos.

El tío y la abuela de Watkins anunciaron su muerte en una declaración en una página de GoFundMe titulada “#Love4Ben” que fue creada originalmente en 2017 para apoyar su educación tras la muerte de sus padres.

“Después de perder a sus dos padres en septiembre de 2017, nos hemos maravillado de la fuerza, el coraje y el amor por la vida de Ben“, dice la declaración. “Él nunca, nunca se quejó. Ben fue y será siempre la persona más fuerte que conocemos“.

La declaración continuó con la familia de Watkins agradeciendo a la comunidad de Indiana por su apoyo: “Cuando la rara enfermedad de Ben se compartió con el mundo, se sintió tan animado por la efusión de amor que recibió de todos los rincones del planeta – especialmente aquí en su ciudad natal de Gary, Indiana. No podemos agradecer a esta comunidad lo suficiente por mantener a nuestra familia en oración y por todo lo que ha hecho. Ben sufrió más de lo que le correspondía en sus catorce años en esta Tierra, pero nos consuela el hecho de que su sufrimiento haya terminado finalmente y que, al final, Ben supiera que era amado por tantos“.

A Watkins se le diagnosticó una forma rara de cáncer, el histiocitoma fibroso angiomatoide, un tumor de tejido blando que se presenta más comúnmente en niños y adultos jóvenes, y murió después de someterse a un tratamiento durante 18 meses.

“Estábamos orando por un resultado diferente”, compartió su tío y tutor legal, Anthony Edwards. “Pero los pulmones de Ben ya no podían darle el aire que necesitaba para respirar. Ha sido devastador“.

Watkins se unió a la temporada 2018 de MasterChef Junior cuando tenía 11 años. A lo largo de su tiempo en el espectáculo de Gordon Ramsey, Watkins creó una gama de platos incluyendo tartas de frutas y batidos. Él, junto con su compañero de concurso Gracie Howard, se enfrentó a la tabla de picar durante el quinto episodio de la temporada titulado “Receta para el amor”.

Además de hacer alarde de sus habilidades culinarias en la televisión, el alumno de MasterChef Junior también cocinó en el restaurante ahora cerrado de su familia, Big Ben’s Bodacious Barbecue, Baker & Deli en Indiana.

El martes Gordon lloró al concursante del reaity en los medios sociales. “Ben eras un increíblemente talentoso cocinero y un joven aún más fuerte. Tu joven vida tuvo muchos giros difíciles, pero siempre perseveraste”, escribió el famoso chef en Twitter. “Enviando todo el amor a la familia de Ben Watkins con esta terrible pérdida“.

We lost a Master of the @MasterChefJrFOX kitchen today. Ben you were an incredibly talented home cook and even stronger young man. Your young life had so many tough turns but you always persevered. Sending all the love to Ben Watkins’ family with this terrible loss Gx pic.twitter.com/RX81hP7lbw

— Gordon Ramsay (@GordonRamsay) November 17, 2020