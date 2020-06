Benito Fernández cuestionó a Walter Queijeiro tras sus dichos homofóbicos

A lo largo de la semana, muchas voces se alzaron en contra de Walter Queijeiro. Todo se dio a partir de una sentida reflexión que Diego Ramos había hecho en PH, Podemos Hablar, donde se refirió a su orientación sexual. “Yo no elegí lo que soy, soy así. Y soy así, orgullosamente así”, dijo el actor.

Luego, el panelista de Bendita planteó, en medio del programa: “La verdad es que no lo entendí. Creo que cada uno es artífice de su propio destino y que cada uno decide lo que es”. Sus dichos hicieron mucho ruido y derivaron, por ejemplo, en un cruce de tweets con Jey Mammon. Y ahora, consultado sobre el tema, Benito Fernández dijo lo suyo.

“Walter sabe que no está bien su pensamiento. Él mismo va a evolucionar. Me parece que él sabe que lo está diciendo no está bien y no lo va a poder sostener en el tiempo. Son conceptos que tenemos que ir dejando”, arrancó el diseñador en Mitre Live, con Juan Etchegoyen.

Reflexivo, Benito expresó que, por su parte, hay cosas que “le cuestan un montón”, también desde su profesión. “La ropa es sin género. No tiene que hacer alusión ni a lo masculino ni femenino. Walter Queijeiro debería relajarse un poco”, opinó.

En ese sentido, puntualizó en el nudo que cree que “tensa” al panelista: “Lo que pasa es que a él le decís que se tiene que relajar y es cómo que tiene que entregar algo. Se transpira si le digo ‘relajate’. Se pone tenso y eso no está bueno. Ahí está el problema”.

Benito fue más profundo y señaló lo que, a su entender, sería un cambio positivo en la sociedad, más en este momento en particular. “Tenemos que empezar a conectar con la gente, con la calle. Lo sexual está demodé. Hay que hablar de la pobreza, del hambre, de los refugiados. Hay problemáticas mucho más importantes”, afirmó.

Y, finalmente, concluyó con un consejo para Queijeiro: “Así que lo que le decimos a Walter es que se relaje y entregue”. (Ciudad Magazine)

