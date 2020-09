Benito Fernández habló de la muerte de su amiga, Elsa Serrano

La noticia del fallecimiento, en ocasión de una tragedia, de la diseñadora de alta costura, Elsa Serrano, amargó al mundo del espectáculo en general y al de la moda en particular.

Y quien -sumamente amargado- habló del asunto con Paparazzi fue Benito Fernández, su amigo y colega. Lo hizo a través de un audio, en el que reconfirmó que fue una de las hijas de Elsa quien confirmó la triste noticia.

La talentosa y querida modista estaba en actividad, a pesar de pandemia. Se desarrollaba como jurado del programa Corte y confección, que conduce la actriz Andrea Politti.

Y lo hacía desde su hogar dando las devoluciones pertinenetes a los participantes. El mismo hogar que en el día de ayer, miércoles 16, fue devorado por las llamas de un incendio del que aún se desconocen los motivos.

“Estoy un poquito en shok, porque hoy fue mi desfile a las seis de la tarde, y si entras en los comentarios del feed mio de Nueva York, Elsa puso comentarios y me escribió 6.20 para decirme cosas lindas”, dijo el talentoso diseñador.

“Estoy medio en shok porque yo me quedé dormido a la noche y me desperté con esto”, advirtió. “Sí, una de las hijas de Elsa se lo confirmó la producción de Corte y confección”, siguió. “Yo le escribí a la hija y todavía no me contestó. Pero la verdad es que es un horror todo”, finalizó.

Comentarios

comentarios