Benjamín Vicuña desmintió tener coronavirus

“Estoy bien, tengo mis dos vacunas puestas en Chile, no tengo síntomas, me hisopo cada 72 horas hace ya más de ocho meses debido a mis compromisos laborales y me tomo mi trabajo y los protocolos muy en serio”, narró firme la pareja de la China Suárez.

Pero tras la información que comunicó Fernanda Iglesias, el actor la desmintió a través de sus redes sociales. Al respecto advirtió en una historiade Instagram: “La salud es un tema demasiado sensible como para jugar y especular. No tengo Covid”.

