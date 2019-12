Berni dice que busca profesionalizar la policía y que su jefa política es Cristina Kirchner

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, aseguró hoy que trabaja para profesionalizar a la policía de la provincia de Buenos Aires y destacó que, para ello, hay que “ordenar” y “capacitar” a la fuerza, además de asegurar que su jefa política es “Cristina Kirchner”, la vicepresidenta de la Nación.

“MI jefa política es Cristina Kirchner”, dijo Berni, pero enseguida aclaró que el gobernador “Axel Kicillof es el hombre más respetado de nuestro espacio político, ganó la provincia y está haciendo un esfuerzo inmenso para recuperarla y sacarla adelante”.

Y agregó que “ganó por el 52%, y eso genera no sólo admiración y respeto sino subordinación política, pero aquellos que venimos del Frente para la Victoria tenemos como jefa a Cristina”, puntualizó.

En diálogo con Radio con Vos, el funcionario manifestó que se trabaja “a destajo para que desde el 1° de marzo, cuando empieza la instrucción de la policía, tengamos un programa de profesionalización intensivo y fuerte”.

Contó que el 92% de la sociedad rechaza a la policía y opinó que esa mirada “tiene que ver con la falta de profesionalismo de la policía a la hora de actuar y de tener resultados”.

Luego, expuso la necesidad de “normatizar” las fuerzas policiales dado que “no puede ser que en un mismo territorio tengamos tres tipos de policías, que dependen funcionalmente del mismo jefe pero que políticamente cada uno hace lo que le parece”.

Berni manifestó que el gobierno bonaerense tiene “una mirada ordenadora y capacitadora de cara al futuro”, y añadió que “hay que hacerlo de manera urgente, porque los delitos ocurren todos los días”.

Por otro lado, destacó que de cara al Operativo Sol “ya se están movilizando unos 3.000 efectivos para que el 27 de diciembre comiencen a trabajar las fuerzas en cada uno de los lugares” de veraneo.

Anoche, el ministro planteó que hay que estudiar la legalización del consumo y la comercialización de todas las drogas y hoy, su par nacional, Sabina Frederic, consideró que “hay que avanzar hacia la regulación del consumo de cannabis, inclusive sobre la producción para el consumo”, pero aclaró que sólo sobre las “drogas blandas”.

En ese sentido, Berni expuso hoy que “a partir del fallo Arriola, en la Argentina la tenencia de droga para uso personal no es un delito, está legalizada de hecho”, pero remarcó que “tenencia para uso masivo es comercialización y es un delito”.

“La ley le dice a la policía a que si alguien está consumiendo droga está cometiendo un delito. Pero la policía no tiene que interpretar la ley. Quien la interpreta son los jueces, que decidieron a través del fallo Arriola que la tenencia para consumo no es delito. Por lo tanto, debemos trasparentar y aggiornar todo para que no tengamos estas interpretaciones”, subrayó.

“Lo que tenemos que ver es cómo afrontamos un nuevo paradigma para afrontar esa clase de delitos”, opinó y apuntó que “las políticas para combatir el narcotráfico han fracasado”.

Destacó la necesidad de “sincerar la ley y pensar un nuevo paradigma porque este fracasó”, dijo que “hay que abrir la discusión” y pidió “no ser hipócritas y pensar un nuevo paradigma para salir adelante y buscar soluciones”.

