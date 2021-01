Beto Casella contra Yanina Latorre por la vacuna a Dora en Miami

“El televidente más perspicaz habrá notado que han evitado nombrar a Yanina Latorre en este informe, ¡uy, la nombré!, porque en este canal no se la puede nombrar. Pero si protagonizás una noticia que tiene repercusión internacional, ¿qué querés que le hagamos?. Vos también generás noticia tras noticia. Nosotros no vamos a ir a Miami“, cerró polémico Casella, haciendo mención a las acciones legales que les inició la figura de El Trece meses atrás. (Exitoina)

You May Also Like