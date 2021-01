Beto Cesar habló de la salud de Carmen Barbieri

La capocómica está interneda por una neumonía y se encuentra asistida con oxígeno. Su ex marido le deseó pronta recuperación.

Hace unos días Carmen Barbieri dio positivo de COVID-19, eso terminó en una neumonía y actualmente se encuentra internada y asistida.

En el medio de la internación pasaron muchas cosas: Carmen se enojó con Sol Pérez por haberla contagiado y Flavio Mendoza la trató de hipocondríaca.

Ahora, una de sus ex maridos, le envió un cariñoso saludo y una pronta recuperación. “Le escribí a Carmen para mandarle mis mejores deseos. Todavía no tuve respuesta porque está internada y aislada, pero se por Fede (Bal) que no se la puede ver. Le deseo todo lo mejor y toda la fuerza para que se recupere pronto. Como tenemos amigos en común los cuales me anoticié de cómo estaba“, dijo Beto Cesar. (Pronto)

