Biden inicia la transición: nombra a su comité de expertos contra la pandemia

“Nos preparamos para mucho dolor. La situación no es buena. Todas las estrellas están alineadas de la peor manera mientras avanzamos hacia el otoño y el invierno, cuando las personas se concentrarán en lugares cerrados. No podríamos estar peor posicionados”, alertó Fauci en diálogo con el diario The Washington Post.

“Por favor, les imploro, usen un tapaboca…Háganlo por ustedes. Háganlo por su vecino. Un tapaboca no es un gesto político sino una buena manera de comenzar a unir al país”, aseguró al concluir la reunión en Delaware, citado por la agencia de noticias AFP, y agregó: “El propósito del tapabocas no es hacerles la vida menos cómoda o quitarles algo”.

