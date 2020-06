Blackberry: el nuevo color de pelo que es tendencia

Los detalles que rozan lo rojizo se encargarán de parecer unos años menos y hasta incluso, unos kilos también. Esto ocurre porque los tonos más claros resaltarán a la luz del sol y las fracciones se verán más delicadas, suavizando secretamente las líneas de expresión. En cuanto al daño que sufre el cabello, es menor al de cualquier otro tipo de tintura ya que puede no aplicarse desde la raíz y no necesita de máxima decoloración.

