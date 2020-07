Boca: Alfaro respaldó a Tévez en su cruce con Bermúdez

“ Tévez no juega por la plata, lo hace por la gloria . Él es un obsesionado en el buen sentido de la palabra y quiere ganar todo. Cada vez que le toca jugar no le da lo mismo, eso es muy bueno porque se mantiene más allá de todo lo que logró”, enfatizó “Lechuga” Alfaro, en alusión a los pergaminos del “Apache”, quien fue campeón en Corinthians de Brasil, Manchester United y Manchester City de Inglaterra, y la Juventus de Italia, además de haber conquistado 10 títulos con la camiseta de Boca.

“ Lo dije en su momento, Carlos se ganó el derecho a que le renueven su contrato, creo que este tipo de jugadores se definen por sí mismos y hay ciertas declaraciones que sorprenden, no se lo puede llamar ex jugador. A las trayectorias hay que respetarlas, no quiero decir que debe ser titular indiscutido, pero merece respeto “, resaltó Alfaro, en diálogo con Radio del Plata.

Gustavo Alfaro , quien fue director técnico de Boca Juniors hasta diciembre de 2019, consideró hoy que Carlos Tévez “ se ganó el derecho ” a que le renueven su contrato y que “ no se lo puede llamar ex jugador “, en alusión al conflicto que mantiene el ídolo con el club por la extensión de su vínculo y a la frase polémica que lanzó el colombiano Jorge Bermúdez , integrante de la secretaría técnica de fútbol profesional.

