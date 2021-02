Boca busca “desactivar” los “roces” con el consejo y juega su primer amistoso

Por ahora no hubo respuesta por parte del consejo de fútbol ni tampoco de Riquelme, quienes este viernes no estuvo en el predio Pedro Pompilio.

Según señaló a Télam un allegado al plantel “xeneize”, no todos los jugadores compartirían esta medida extrema, más allá de que no estén de acuerdo con algunos de los modos de los integrantes del departamento de fútbol. Para definir el debate, hubo una votación interna.

You May Also Like