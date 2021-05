Boca: cuándo y cómo volvería Andrada, que sigue aislado en Ecuador

La derrota sufrida ante Barcelona por 1-0 no fue la única mala noticia que recibió Boca durante su estadía en Ecuador. Es que el positivo por Covid-19 de Esteban Andrada derivó en que el arquero sea aislado y no pueda regresar a la Argentina con el resto del plantel . Aislado en el hotel, el guardameta ahora espera por las gestiones que el “Xeneize” está realizando para su regreso .

