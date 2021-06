Boca: de no ser tenido en cuenta a ser el único lateral derecho

Marcelo Weigandt es noticia por volver a Boca después de un préstamo de nueve meses y puede dar fe de cómo cambió su panorama en el “Xeneize” en ese lapso: de desestimado a esencial, al convertirse en el único lateral derecho en el plantel actual. Y todo bajo el mismo ciclo de Miguel Russo.

El asunto de la falta de 4 se volvió repetitivo en el día a día xeneize ante las salidas de Julio Buffarini y Leonardo Jara, quienes no renovarán su contrato, y hasta de Nicolás Capaldo, promovido a ese puesto desde el mediocampo por el entrenador y ahora con un pie en el Salzburgo de Austria.

Lo cierto es que tampoco el “Chelo” es el mismo que se fue en septiembre pasado. Pedido por un Diego Maradona que no llegó a disfrutarlo, jugó 15 partidos desde su llegada al Lobo, donde rápidamente se ganó el puesto como titular. Y se destacó también en la fase ofensiva, ya que anotó tres goles y dio tres asistencias.

ALGUNAS PERLITAS SOBRE EL “CHELO” WEIGANDT

Tiene 21 años, es hincha de Boca y en el elenco platense utilizaba la camiseta 57 como homenaje a su abuela, que falleció a los 57 años en noviembre de 1999 cuando el papá del defensor apenas tenía 17 y él estaba en la panza de su madre: aunque no llegó a conocerla porque nació en enero de 2000, fue un verdadero sostén de la familia. “Daría todo por estar un momento con ella”, explicó.

También Weigandt supo apreciar mucho los tiempos que compartió con Maradona en el Lobo y dejó una anécdota en diálogo con ESPN: “Estábamos en la entrada en calor y llega Diego para dar la charla. Yo me quedé enfrente, quietito y lo miraba cuando hablaba. Y recuerdo la frase que dijo: ‘Acá no hay partidos amistosos’. ‘Ya está, arranqué la moto y no paro’, pensé. Durante el partido, estaba el Gallego (Sebastián) Méndez que me dice: ‘Pará un poco, es un amistoso’. A lo que yo le respondo: ‘No, si Diego dijo que no había amistosos’”.

LOS OTROS LATERALES DERECHOS QUE BUSCA BOCA

Lo cierto es que la llegada del “Chelo” será para pelear el puesto con un potencial refuerzo en esa función: el “Xeneize” sabe que necesita más de una alternativa para cubrirla.

Otros de los que siguen en carpeta son el peruano Luis Advíncula, quien se desempeña en Rayo Vallecano de España y su futuro depende en mayor medida de si logra el ascenso a La Liga en la final ante Girona, entre el domingo 13 y el domingo 20 de junio.

También sonó el uruguayo Damián Suárez, hoy en Getafe, aunque el que pica en punta es Fabricio Bustos con una ventaja por sobre el resto: no ocupa lugar de extranjero. En las próximas horas, se espera otro intento xeneize para convencer a Independiente.

