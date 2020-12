Boca: fin de año sin descanso y un inicio de 2021 recargado

Boca retornará hoy a las prácticas en el Centro de Entrenamiento de Ezeiza tras el día libre que le otorgó Miguel Ánguel Russo a sus futbolistas ayer, posterior al triunfo ante Huracán, para encarar un fin de año que en el que ya no tendrá descanso. Al “Xeneize”, que también trabajará el 31 de diciembre y el 1 de enero, se le presenta una agenda cargada en el comienzo del 2021 y el plantel ya se empieza a mentalizar en vista a la seguidilla de partidos que se le viene.

El Superclásico con River, que se disputará el sábado 2 de enero en La Bombonera, será el cotejo que abrirá el año y que dará inicio al apretado calendario del conjunto de La Ribera. En vistas al duelo ante el eterno rival, el entrenador vislumbra la posibilidad de implementar un equipo que contemple un mix entre algunos habituales titulares y otros suplentes.

Lo cierto es que los once que fueron desde el arranque y lograron la clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores ante Racing, a excepción de algunos minutos de Sebastián Villa y Leonardo Jara, no jugaron el último domingo ante Arsenal y, de no estar ante el “Millonario”, arrastrarán 14 días sin competencia oficial de cara al choque copero con Santos, lo cual puede ser contraproducente ante la falta de ritmo. Por ese motivo, Russo analiza la chance de presentar un once con una columna vertebral integrada por quienes suelen ser de la primera consideración del DT.

Posterior al partido con River y sin días libres de por medio, Boca afrontará su principal anhelo: la Copa Libertadores. Recibirá el 6 de enero al Santos, en La Bombonera, para dar inicio a una de las llaves que dirimirá al finalista del certamen internacional. Sin embargo, antes de la vuelta, que se jugará el 13, en Brasil, el “Xeneize” tendrá en el camino a Argentinos, por la última fecha de la Copa Diego Maradona, en lo que será un duelo decisivo para determinar su clasificación -o no- a la final del torneo.

HASTA CUÁNDO ENTRENA BOCA SIN PARAR

En principio, Boca recién tendrá descanso el 14, es decir, una vez concluida la serie con el “Peixe”. No obstante, de clasificar a la final del campeonato local, se postergará para el 18. Claro está que al “Xeneize” le depara una agenda sumamente cargada y, al mismo tiempo, decisiva para el futuro.

