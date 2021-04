Boca: Maroni, aislado con síntomas de coronavirus

A la espera de la confirmación de si Gonzalo Maroni finalmente da positivo o no tras presentar síntomas compatibles con Covid-19, lo cierto es que tres son los jugadores aislados en Boca y que no serán parte de la delegación que viajará a Santa Fe para enfrentar a Unión .

De esta manera, aislado en su domicilio, desde ya que en Boca lo descartan para viajar a Santa Fe y estarán atentos a posibles consecuencias en el resto del plantel, que si bien en su mayoría ya transitó por la enfermedad luego del brote sufrido en el regreso a la actividad, no por eso están exentos de la posibilidad de contagiarse . Justamente Maroni fue uno de los afectados en aquella oportunidad durante el año pasado y ahora, si bien no se confirmó su contagio, presentó síntomas y encendió las alarmas .

