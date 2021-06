“Boca mereció llevarse algo más pero no me quejo de nada”, dijo Miguel Ángel Russo

Cuando se le preguntó en la conferencia de prensa pospartido sobre las razones por las que no incluyó a Julio Buffarini en el final, ya que el cordobés fue el futbolista que definió en la ejecución por penales ante Banfield en la final de la Copa Diego Maradona anterior y ante River por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional, solamente se limitó a contestar: “No me fijo en eso”.

“Fue un partido cerrado, porque todos los equipos están jugando al límite, y más Boca que fue el que más lo hizo en este tiempo, pero igual mereció llevarse algo más. Aunque igual no me quejo de nada”, comentó el técnico.

