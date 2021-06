Boca no incorporará arquero pese a la inminente salida de Andrada

El club de La Ribera tiene para ese puesto a Agustín Rossi y Javier García . Pero también se crearon rumores con respecto a una tercera opción y el principal candidato era Álvaro Montero , de Deportes Tolima, quien fue recomendado varias veces por Óscar Córdoba pero que finalmente no fue tenido en cuenta por la determinación del Consejo de Fútbol de no traer a nadie para reforzar el puesto.

