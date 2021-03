Boca, sin tiempo de lamentos: se viene la Copa Argentina

Boca sumó anoche un nuevo paso en falso en la Copa de la Liga Profesional, donde perdió su primer partido del torneo y estiró la mala racha jugando en La Bombonera, donde no se queda con el triunfo desde el año pasado. En medio de este contexto, el “Xeneize” no tiene mucho tiempo para cambiar el foco y ya se entrenó esta mañana en el predio de Ezeiza, sabiendo que tendrá apenas dos prácticas antes de afrontar los 16° de final de la Copa Argentina ante Defensores de Belgrano , el próximo miércoles desde las 20.10 en el Estadio Ciudad de La Plata, por la pantalla de TyC Sports.

