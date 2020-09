Boca volvió al predio de Ezeiza tras el brote de coronavirus

En este contexto, no sería descabellado pensar en un once para visitar Asunción con: Andrada; Buffarini, Lisandro López, Izquierdoz, Fabra; Campuzano; Salvio, Pol Fernández, Edwin Cardona o Gonzalo Maroni; Carlos Tevez y Soldano.

A diez días del primer brote de contagios, que había tenido 14 jugadores y 5 colaboradores positivos por coronavirus, todo ese grupo de futbolistas cumplió ya con el plazo y pudo volver hoy a las prácticas, más allá de no tener todavía los resultados de los hisopados que se hicieron en las últimas horas para comprobar que efectivamente no estuvieran más contagiados.

