Boca y el ultimátum para Cavani

En ese contexto, la dirigencia de Boca y el Consejo de fútbol buscarán en los próximos días tener un contacto directo con Cavani o su entorno más cercano para obtener una respuesta concreta sobre si desea o no jugar en el “Xeneize” a partir de mitad de año, cuando se termine su contrato con el Manchester United. Claro que el uruguayo es prioridad , pero Ameal, Riquelme y compañía no quieren apuntar todos los cañones a aquella posibilidad si no es una chance real.

