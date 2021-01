Boca: ya está el equipo para jugar contra Santos

La última opción para reemplazar a Campuzano, y tal vez la que menos fuerza tiene, es la del juvenil Alan Varela, quien esta mañana también entrenó junto a los que no son parte del equipo titular. Con tan sólo 19 años, este joven volante mostró un gran rendimiento cuando le tocó sumar minutos, pero le jugaría en contra la falta de experiencia, ya que apenas disputó dos partidos con la camiseta del “Xeneize” (vs. Independiente y Huracán).

You May Also Like