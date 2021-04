Boom de los NFT: Sega venderá tesoros digitales a cambio de criptomonedas

Si bien la modalidad no es nueva, la movida cobró visibilidad cuando en marzo de este año una obra de arte digital, Everydays: the first 5000 days del artista Beeple, se subastó por 69 millones de dólares. Desde entonces vimos gran número de creaciones digitales que se subieron a la moda. Otro de los casos célebres es el primer mensaje que escribió Jack Dorsey en Twitter, que alguien compró por unos 2 millones de dólares. Bajo el signo NFT, también se subastaron memes famosos, videos, GIFs y casas virtuales, entre otros ítems.

