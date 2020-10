Brian Lanzelotta y Lola Latorre tienen síntomas de Covid

A pesar de que el primer test les dio negativo, hicieron una segunda prueba para descartar la enfermedad.

El martes pasado Natalia Cociuffo, la coach de Lola Latorre, Lucas Spadafora, Ángela Leiva y Brian Lanzelotta dio positivo de coronavirus. Por este motivo sus dos equipos se aislaron y se realizaron los hisopados correspondientes.

A pesar de que los jóvenes dieron negativos, la producción del Cantando decidió que se mantengan en aislamiento unos días más por las dudas, y fueron reemplazados por Pablito Ruiz en el caso de Lola y Lucas, y por Rocío Quiróz y Rodrigo Tapari en el de Brian y Ángela.

Sin embargo este sábado las alarmas volvieron a sonar: tanto Lola como Brian tienen síntomas de covid y por eso les volvieron a realizar el hisopado. “Día de hisopados para dos equipos. Lola Y Bryan tienen síntomas. Los demás, no. Como ya conté, seguirán siendo reemplazos por los famosos que participaron ayer #Cantando2020“, contó Ángel de Brito.

Día de hisopados para dos equipos. Lola Y Bryan tienen síntomas.

Los demás, no.

Como ya conté, seguirán siendo reemplazos por los famosos que participaron ayer #Cantando2020 pic.twitter.com/aXk106qyPc — A N G E L (@AngeldebritoOk) October 17, 2020

El resultado de los test estará por la noche. En diálogo con Primicias Ya, Brian se refirió a sus síntomas: “Ya me hice el hisopado otra vez esta mañana. A la noche me dan el resultado. Me siento mal, me duele mucho el cuerpo y tengo fiebre… Me duele hasta la piel“. (Pronto)

Comentarios

comentarios