Brunetta, pretendido por Boca y River, cerca de Europa

Además, el volante que debutó en Arsenal de Sarandí, recordó su paso por el “Xeneize” y por Estudiantes de La Plata cuando era juvenil: “A los 9 o 10 años llegué a Boca. Luego me dejaron libre y fui menos de un año a Estudiantes. Ahí comencé a extrañar y me volví a Laboulaye”, expresó.

“Hubo conversaciones de Boca y River con Godoy Cruz, pero no pasaron de ahí. En estos días llegará una oferta del Genk de Bélgica, hablaré con los dirigentes y esperemos que pueda hacerse, es mi sueño saltar a Europa. Hace poco llegó una oferta de afuera, el club la rechazó y por respeto decidimos dejarla pasar. Ahora me gustaría, me entusiasma mucho”, declaró en una entrevista con Radio Rivadavia.

