Burlando se cansó de ciertas actitudes de Barby Franco

Según Marcela Tauro, al abogado no le caen muy bien ciertas apariciones de la modelo en los medios.

Barby Franco y Fernando Burlando confirmaron su separación hace muy poco. Incluso, la modelo se deshizo del vestido de novia y vendió el anillo de compromiso.

Parece que todo está tan mal, que todos los días salen detalles nuevos. Rodrigo Lussich afirmó que Burlando habría dicho “separado hasta las pelotas”. Y hoy, Marcela Tauro contó que el abogado no toleraba ciertas actitudes de la modelo.

“La crisis empezó el 8 de diciembre, algo pasó ahí que estalló la crisis. Él había venido en diciembre, antes, y estaba todo bien, porque incluso yo le pregunté si iba a ser papá, y me contestó que tenían muchas ganas”, contó Tauro.

Y después, la periodista agregó detalles: “Barby también juega mucho y, a veces, también se pasa de límite. Lo digo con onda, porque yo ya sé cómo es ella, que entiende los medios mejor que nadie. Pero ella hace poco, también en diciembre, contó que estaba peleada con Burlando, porque una persona del estudio de él, le había mandado un mensaje”.

Por último, Marcela Tauro dijo: “Incluso, me acuerdo que cuando ella contó eso, Pampita le preguntó si Burlando lo sabía, y ella respondió ‘se está enterando ahora’. Yo no sé si está bien lo que voy a contar. En una comida que fuimos una vez a la casa de D’Alessandro, me acuerdo que ellos llegaron más tarde y él dijo ‘viste cómo es Barby’, porque venía de contar otra cosa en lo de Pampita, algo de un fantasma en la casa. Hay cosas que no tiene que contar. Esas cosas a él, como también está en los medios, no le gustan”. (Pronto)

Comentarios

comentarios