Cae habló del jurado de Masterchef Celebrity

La competencia en Masterchef Celebrity se está poniendo cada vez más dura y los participantes lo dan todo para ganarse su lugar en la semana entrante. Cae se perfila como un gran candidato y si bien está estudiando cocina desde que firmó el contrato con Telefe, el cantante siente que el jurado lo castiga y no lo mide con la misma vara que al resto de sus compañeros. “Me vienen cagando a pedos todos los programas. ¿Si me tomaron de punto? No sé pero cuando le pego al sabor, no le pego a la presentación y cuando le pego a la presentación, no le pego al sabor“, arrancó diciendo en Cortá por Lozano, el magazine de actualidad que conduce Vero Lozano en las tardes del canal de las pelotas.

En medio de la charla, el periodista Nicolás Peralta le preguntó: “¿Creés que el jurado mide con distinta vara a los participantes?“. Ese fue el puntapié para que Cae se explayara y entrara cada vez más en calor. “¡No te quepa ninguna duda! Que hay afinidades y otro tipo de llegada con algunas personas, no hay dudas. ¡Estoy re caliente! El otro día, no saben lo cerca que estuvo Donato de recibir un sartenazo con mi risotto“, expresó.

¿Si el jurado es injusto con Cae? El lo respondió así: “Yo siento que sí, que el otro día en la competencia por grupos estuvo ajustado. ¿Si Donato me tiene envidia? Qué se yo, a mí me cierran un poco mejor los chalecos que a él“.

Respecto a quiénes son los favoritos del jurado, el cantante que se define como la versión argentina de Bon Jovi sostuvo: “Creo que alguien que está sorprendiendo muchísimo es Alex Caniggia. Destaco al que sorprende por mérito propio y el otro día mi risotto era contundente y era bueno pero el de la Gunda estaba medio tirando a guiso. Creo que ya lo puedo decir porque estuve como siete programas cocinando y estoy re caliente con que me den siempre el delantal negro“. De esta manera, ponderó al hijo de Mariana Nannis y destrozó a Claudia Fontán, a quien todos apodan la Gunda.

Antes de cerrar, se metió en el enfrentamiento entre Andrea Rincón y María O´Donnell. “En el calor del fragor culinario, pasan cosas y todo se pone tenso. Se puso tenso entre Andrea y María. Para mí tenía razón María porque ella era la capitana y yo hacía lo que me decía. Era la que daba las instrucciones y estábamos cocinando a ciegas porque ella había visto el plato y nosotros no. No siento que me haya descuidado pero en un momento pasó y me tiró: ´Hacete un aceite de rúcula rápido´. ¡Yo no había hecho en mi vida!“, comentó. Su malestar continuó en sus redes sociales, donde compartió una foto en sus historias de Instagram y escribió: “¿Quién tiene los huevitos al plato?“. Clarito, ¿no?

Fuente: Revista Pronto

