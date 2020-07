Cafiero: “Estamos en los momentos más críticos por el coronavirus”

“Es algo irónico, metafórico. Yo vi el video y me divirtió como también vi otros videos que tenían una edición que no era favorable a nosotros. Están sobreactuando algo que no tiene ninguna implicancia. Fue una discusión correcta con un periodista, Y nadie esta promoviendo la violencia hacia nadie”, sostuvo Cafiero sobre el video.

Asimismo, advirtió que “si abrimos todo”, sin restricciones, “la repercusión negativa no será únicamente en el AMBA, sino también en Rosario y Córdoba” y reiteró que “uno de los factores más importantes es que no colapse el sistema de salud”.

