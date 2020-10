Cafiero: “Hay derecho a manifestarse pero no aceptan el resultado de las elecciones”

“Ellos están enojados de que el peronismo haya encontrado la posibilidad de juntarse para ganar las elecciones y eso no perdonan, entonces exigen poco menos que el peronismo se pelee con Cristina Kirchner: eso no va a pasar porque los argentinos votaron esta fórmula para que cambie la realidad de nuestro país” , aseveró.

“Creemos en el derecho a manifestarse, es parte de la democracia. Pero también hay que aceptar la diversidad: no son la gente, no son todos, no son el pueblo. La Argentina es mucho más diversa” , dijo Cafiero esta mañana en declaraciones a radio Continental.

