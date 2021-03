Cafiero recordó que Macri prometió eliminar el impuesto a las ganancias y “no cumplió”

“Que quede claro. (Mauricio) Macri prometió en campaña que iba a sacar el impuesto a las Ganancias y no solo no cumplió, lo aumentó. Cuando el pueblo lo despidió en 2019 dejó más argentinos pagando que cuando asumió en 2015”, señaló Cafiero en un mensaje escrito en su cuenta oficial de la red social Twitter.

