Calculan que para el 5 de septiembre se podrá saber si los restos hallados pertenecen a Facundo

“Son días difíciles para nosotros. Como mamá no nos podemos dar el lujo ni el gusto de quebrarnos y venirnos abajo. Si tengo que dar vuelta el mundo lo voy a hacer porque me tocaron un hijo”, dijo esta tarde Cristina.

En tanto, durante la conferencia realizada esta tarde, Cristina Castro pidió “un cambio en la sociedad” para que no haya “más chicos suicidados y ahorcados en las comisarías” y volvió a apuntar contra el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, quien consideró en las últimas horas que, de acuerdo al expediente judicial, no existen pruebas que Facundo haya sido víctima de una desaparición forzada.

