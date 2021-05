Cambio en la política de testeos: la estrategia de la AFA para terminar con la Copa LPF

“La AFA tiene un protocolo que no es presentable. En la mayoría de los clubes se hacen antígenos en vez de una PCR isotérmica o alguna PCR barata. Y los antígenos no detectan los casos asintomáticos, por lo tanto, un jugador asintomático va al campo, se entrena o juega y contagia. Por eso lo que se debe hacer es PCR”, explicó a Télam Roberto Debbag, vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica.

You May Also Like