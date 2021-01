Cande Ruggeri dio positivo para coronaviurs

La joven modelo está atravesando la enfermedad y aprovechó para dejarle un mensaje de advertencia a sus seguidores.

A través de sus historias de Instagram, Cande Ruggeri contó que días atrás dio positivo para coronavirus. “Les quería contar yo para que no se enteren por otro lado que hace unos días me agarro COVID-19. También quería que supieran que estoy bien. Los primeros dos días no estuvieron buenos, levanté mucha fiebre, me sentía muy mal, me dolía la espalda, la garganta, se me inflamaron los ganglios, fue horrible“, explicó la modelo.

“Ahora me siento bien y quería contarles para que no nos relajemos. Yo me relajé, todavía no se donde me contagié. Esto sigue circulando. Estoy en casa para cuidar a todos. Se que hay muchos que están pasando por esto en este momento“, agregó Cande.

Además, la modelo aprovechó para agradecerle a todos sus seguidores por el cariño que le estaban haciendo llegar en esos días tan difíciles: “Les quiero agradecer de todo corazón los mensajes que me mandaron. Les voy a estar contando cómo me siento y cuando me den el alta, que seguro sea dentro de unos días“. (Pronto)

